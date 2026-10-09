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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى بالتجمع

متهمة
متهمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق التحفظ على هاتف صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جهات التحقيق صانعة محتوى الأجهزة الأمنية

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