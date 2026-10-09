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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فييرا: الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وإفريقيا.. وأتمنى قمة ممتعة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن مباراة الأهلي والزمالك تحظى بأهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريقين هما الأكبر في مصر وقارة إفريقيا، ويملكان تاريخًا حافلًا في البطولات الإفريقية.

وقال فييرا في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «في الواقع، الزمالك والأهلي، ومنذ سنوات عديدة، هما أكبر ناديين في مصر وقارة إفريقيا، ويمثلان مصر في البطولات الإفريقية».

وأضاف: «الزمالك قدم أداءً جيدًا في الموسم الماضي، ويواصل هذا الموسم أيضًا تقديم أداء جيد مع المدير الفني والجهاز المعاون، ومعظم أفراد الجهاز الفني كانوا من لاعبي فريقي عندما كنت في الزمالك، مثل صلاح سليمان وإبراهيم صلاح».

وتابع: «أما الأهلي، فلديه مدير فني جديد، وهو المدرب المغربي عموتة، ودعونا نرى ماذا يمكنه أن يفعل. كما تعلم، لقد عمل في الأردن وقطر، والآن دعونا نرى ماذا يستطيع أن يقدم مع الأهلي، وجماهير الأهلي هي من يجب أن تحكم على ذلك، وليس أنا».

واختتم فييرا تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن تكون مباراة جيدة جدًا، بل مباراة رائعة، لأننا أمام ديربي مهم، والجماهير المصرية تنتظر هذه المباراة الكبيرة وتتوقع أن تكون قوية وممتعة وبها الكثير من الأهداف، حتى تمنح السعادة لمن يستحق الفوز».

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