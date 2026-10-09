كواليس سرقة هاتف محمول من داخل مكتبة بالزقازيق

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة اتهام 3 سيدات بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى المكتبات بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

تفاصيل سرقة هاتف محمول داخل مكتبة

وكشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة، حيث تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأنها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدات الثلاث الظاهرات في مقطع الفيديو وضبطهن، وتبين أنهن مقيمات بمحافظة الشرقية.

وبمواجهة المتهمات، أقرت إحداهن بأنه بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، وأثناء تواجدهن داخل إحدى المكتبات بدائرة مركز شرطة الزقازيق، لاحظت ترك إحدى السيدات هاتفها المحمول داخل المكتبة عن طريق الخطأ، فاستولت عليه وغادرت المكان برفقة السيدتين الأخريين.

وأرشدت المتهمة عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم ضبطه، كما جرى استدعاء مالكة الهاتف، وهي مقيمة بدائرة المركز، وبسؤالها أيدت ما جاء في أقوال المتهمات واتهمتهن بسرقة هاتفها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.