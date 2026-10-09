أحمد عاطف قطة يكشف أسباب الاستقرار والنجاح داخل بيراميدز

أكد أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، أن الدعم المستمر الذي يقدمه المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، للاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد المنظومة، يعد أحد أهم أسباب نجاح الفريق وتطوره المستمر وتحقيقهأحمد عاطف قطة يكشف أسباب الاستقرار والنجاح داخل بيراميدز البطولات خلال السنوات الأخيرة.

وقال قطة، في تصريحات تليفزيونية، إن ممدوح عيد يحرص على التواجد باستمرار بجوار الفريق، ولا يغيب عن التدريبات اليومية أو الرحلات الخارجية والمباريات، مشيرًا إلى أن رئيس النادي يحرص دائمًا على التواصل مع اللاعبين وتحفيزهم والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف.

وأضاف لاعب بيراميدز، أن دعم رئيس النادي لا يقتصر على الجوانب الرياضية فقط، بل يمتد إلى الظروف الشخصية والخاصة التي قد يمر بها أي لاعب، حيث يكون أول المساندين له ويحاول تقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة، وهو ما يعزز شعور اللاعبين بأن النادي يمثل عائلة واحدة.

وأوضح قطة أن الروح الأسرية داخل نادي بيراميدز تمثل أحد أهم عوامل النجاح، في ظل شعور كل لاعب بأن النادي بيته والداعم الأول له، مؤكدًا أن هذه الأجواء تنعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق واستقراره.

وأشار إلى أن الأجواء داخل غرفة ملابس بيراميدز مثالية، وأن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، لافتًا إلى أن أي لاعب جديد ينضم إلى الفريق يستطيع الاندماج سريعًا مع المجموعة، بفضل الروابط القوية التي تجمع أفراد المنظومة.

واختتم أحمد عاطف قطة تصريحاته بالتأكيد أن الروح الأخوية التي تسود النادي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاحات، في ظل حرص الإدارة على حصول الجميع على حقوقهم وعدم التأخر في دعم أي فرد داخل المنظومة، وهو ما ساهم في تطور بيراميدز وحصده البطولات خلال السنوات الأخيرة.