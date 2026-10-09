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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضربات رقابية للطب البيطري بالغربية.. ضبط 330.5 كجم لحوم ودواجن وتحرير 20 محضر مخالفة تمويني خلال أسبوع

تحرك بيطري الغربية
تحرك بيطري الغربية
الغربية أحمد علي

في ضربة رقابية جديدة، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، حيث أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيل الوزارة، خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري، عن ضبط 330.5 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتحرير 20 محضر مخالفة.

توجيهات محافظ الغربية 

وكشفت الحملات، التي نفذتها لجان أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء أقسام المجازر بالمراكز، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية، عن مخالفات شملت منتجات دون بيانات، وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحومًا مذبوحة خارج المجازر المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية استمرار الضربات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات تداول منتجات غذائية مخالفة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، مواصلة الحملات التفتيشية على المنتجات ذات الأصل الحيواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مع التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الرقابة البيطريةى طنطا

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