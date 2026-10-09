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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 20 جنيه.. الذهب يبدأ رحلة صعود جديدة في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6140 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6432 جنيها للشراء و6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيها للشراء و6100 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5262 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.12 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4175 دولارا للشراء و4174 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب مال واعمال سعر أوقية الذهب

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