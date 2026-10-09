رئيس أوزبكستان يؤكد ضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانيات رابطة الدول المستقلة

قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إن العالم اليوم يشهد تحولا جذريا؛ حيث تتصاعد التوترات وتُعاد صياغة الروابط الاقتصادية التقليدية، وفي ظل هذا الوضع، تبرز أهمية قصوى لتعزيز الثقة، ومواءمة المواقف بشكل دوري، وضمان أن تحقق اتفاقياتنا نتائج ملموسة.

وشدد ميرضيائيف - في كلمته أمام اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في تركمانستان - على ضرورة الاستفادة الكاملة من الإمكانات المشتركة لدول الرابطة والارتقاء بالشراكة في مجالي التجارة والاستثمار إلى مستوى جديد والانتقال تدريجياً من مجرد تبادل السلع إلى الإنشاء المشترك لسلاسل قيمة متكاملة؛ وهذا يعني ضرورة "التعاون في الإنتاج والاستثمار وابتكار تقنيات جديدة ودخول الأسواق الخارجية بمنتجاتنا الخاصة".

وأكد أهمية إزالة العوائق الفنية، وضمان الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أهمية الأمن الغذائي؛ ولهذا "نتطلع إلى سرعة الاتفاق على اتفاقية توسيع الوصول المتبادل إلى المشتريات الحكومية للمنتجات الزراعية والمصادقة عليها، وكذلك برنامج التعاون في مجال الأمن الغذائي".

واقترح استحداث آلية للإخطار المسبق والتشاور قبل فرض أي قيود على صادرات المواد الغذائية والأسمدة؛ ومن شأن ذلك أن يتيح استباق المخاطر المحتملة وتجنب المواقف التي تؤثر فيها قرارات دولة ما بشكل غير متوقع على أسواق الدول الأخرى، مشددا على أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال في ربط المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية القائمة في دول الكومنولث بشبكة موحدة.

وأعرب عن تطلعه إلى التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لدعم أنشطة المناطق الاقتصادية الخاصة، مطالبا بإقامة مراكز لوجستية متكاملة، وخفض تكاليف العبور (الترانزيت) بشكل ملموس، وتوحيد قواعد نقل البضائع، وتشكيل نظام معلومات موحد للنقل داخل رابطة الدول المستقلة.

وشدد على الحاجة إلى وضع تصور طويل الأمد لتطوير الربط في مجال الطاقة بالمنطقة خلال العقود المقبلة؛ بحيث يوفر فهماً واضحاً لمواقع وتوقيتات ظهور الفوائض والعجز الموسمي في الطاقة، وشبكات الطاقة التي تحتاج إلى تطوير، وكيفية الدمج الأمثل بين الطاقة الكهرومائية والتوليد الحراري ومصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى إعداد برنامج التطوير المبتكر لقطاع الطاقة في رابطة الدول المستقلة وخطة العملة لتنفيذه.