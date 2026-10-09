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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأممي: تهديدات الفصائل المسلحة اليمنية للملاحة تضر بالأسواق الدولية

المبعوث الأممي إلى اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
القسم الخارجي

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن ضرورة احترام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية، محذرًا من التداعيات السلبية لتهديدات الفصائل المسلحة اليمنية  للملاحة البحرية على الأسواق الدولية.

وأوضح المبعوث أن التهديدات التي تستهدف حركة الملاحة تمثل مصدر قلق لما قد تترتب عليها من تداعيات اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة، في ظل أهمية الممرات البحرية المرتبطة بالتجارة العالمية وحركة نقل البضائع والطاقة.

وشدد على أهمية الالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة باليمن، بما يدعم الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار، ويحد من المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية في المنطقة، وانعكاس أي اضطرابات على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على تكاليف النقل وأسعار السلع.

ويعد أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من الملفات المهمة في الجهود الدولية المرتبطة بالأزمة اليمنية، نظرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في حركة التجارة العالمية.

وتتطلب معالجة هذه التحديات، وفقًا للموقف المعلن، احترام القرارات الدولية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد، بما يسهم في حماية الملاحة البحرية ودعم فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

المبعوث الأممي اليمن الأمم المتحدة الأزمة اليمنية الأسواق الدولية

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