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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفلة في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالفيوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الإقليمي بنطاق مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.


3 سيدات وطفلة بين المصابين

وتضم قائمة المصابين 3 سيدات وطفلة وشخصين آخرين وجميعهم من قرية أباظة التابعة لمحافظة الفيوم وذلك نتيجة التصادم الذي وقع بين السيارتين أثناء سيرهما على الطريق الإقليمي بنطاق مركز يوسف الصديق وجرى التعامل مع الحادث فور وقوعه من خلال انتقال سيارة تابعة لمرفق الإسعاف إلى موقع التصادم لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.


إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمي بدائرة المركز وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم جراء التصادم.


تحرير محضر بالواقعة

وعقب نقل المصابين إلى المستشفى اتُخذت الإجراءات اللازمة بشأن الحادث حيث جرى تحرير محضر بالواقعة لإثبات ملابسات التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تسفر عنه التحقيقات بشأن حادث التصادم الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز يوسف التصديق.

سيارة نقل محافظة الفيوم الطريق الإقليمي

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