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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا قبل عودة الدوري

بيراميدز
بيراميدز

قبيل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، يعقد نادي بيراميدز مؤتمره الصحفي المعتاد للمدير الفني رولاني موكوينا، وبحضور عدد من نجوم الفريق ورئيس الجهاز الطبي، وذلك من أجل الحديث لوسائل الإعلام المختلفة حول استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة من المنافسة على لقب الدوري وكذلك الحديث عن المواجهة الأفريقية في دوري الأبطال، وجاهزية اللاعبين لتلك المنافسات.

وعلى هامش المؤتمر يقدم نادي بيراميدز أحد الرعاة الجدد للنادي وذلك بحضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي, والمهندس عمر مدحت المدير التجاري.

ويعقب ذلك فتح التدريب لوسائل الإعلام لحضور أول ربع ساعة منه.

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني في الثالثة عصر السبت المقبل بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز اخبار بيراميدز دورى أورا أخبار الرياضة

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