وزير الري يبحث مع «إيكاردا» مشروع تعزيز الأمن الغذائي في مصر

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترشيد استخدام المياه، وتحديث نظم الري، والطاقة المتجددة، ورفع الإنتاجية الزراعية والمائية.

واستعرض اللقاء موقف تنفيذ برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٧، الذي يستهدف تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى مشروعات وأنشطة تطبيقية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه عام ٢٠٢٤.

وتناول اللقاء أنشطة مبادرة ندرة المياه التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التي يشارك المركز في تنفيذها، ومن بينها إنشاء نموذج تجريبي لتحلية المياه بمحطة البحوث بوادي النطرون التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين بمحافظتي قنا وكفر الشيخ، إلى جانب تطبيق نظم متكاملة لإدارة ملوحة التربة والإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي.

كما ناقش الجانبان مشروع «تعزيز الأمن الغذائي في مصر»، المنفذ بالتعاون مع الحكومة اليابانية، الذي يستهدف تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الإنتاجية المائية والزراعية، ودعم سبل المعيشة الريفية المستدامة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في الري، وإدارة ملوحة التربة، وتطوير الخدمات الإرشادية الزراعية، وبناء القدرات واستخدام الأدوات الرقمية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية البناء على ما تحقق من نتائج في مجالات رفع الإنتاجية المائية، والري بالطاقة الشمسية، وإدارة ملوحة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي والري الرقمي، مع التوسع في تطبيق الممارسات الناجحة بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المائية ويعزز استدامة القطاع الزراعي.