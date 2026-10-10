محافظ الغربية يستقبل وزير الرياضة قبل افتتاح عدد من الملاعب والمشروعات ..صور

استقبل اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية منذ قليل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمكتبه، وعبر المحافظ عن ترحيبه الكامل بالوزير ومازحه بقوله “ونعم الشباب والرياضة نورت الغربية وأهلها”.

توجيهات محافظ الغربية

يأتي ذلك في إطار جولات وزير الشباب والرياضة الميدانية لافتتاح عدد من الملاعب والمشروعات الخدمية بمركزي طنطا وزفتي .

دعابه مع وزير الشباب

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سبرباي بمركز طنطا وتفقد الأنشطة الرياضية بمركز شباب نهطاي بمركز زفتي (صالة الجيم -صالة ألعاب تنس الطاولة - صالة الإجتماعات) فضلا عن افتتاح المشروع الاستثماري بمركز التنمية الشبابية بمدينة زفتي (حمام السباحة _الملاعب المنجلة_ملعب البادل _ ملعب الإسكيت).

افتتاح مشروعات خدمية

جدير بالذكر أنه من المحتمل مشاركة وزير الشباب والرياضة في حضور فعاليات بطولة كرة القدم التابعة لمؤسسة عبد الأحد جمال الدين بقرية شرشابه بنطاق دائرة مركز زفتي .