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رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء ماليزيا: اسألوا أي حد في شوارع ماليزيا هيعرف مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد رئيس وزراء ماليزيا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المكانة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الماليزي، مشيرًا إلى أن اسم مصر وتاريخها معروفان في بلاده، وأن العلاقات بين البلدين تمتد إلى مجالات متعددة، من بينها التعليم والثقافة وتبادل الخبرات.

وقال رئيس الوزراء الماليزي: «اسألوا أي أحد في شوارع ماليزيا يعلم ما هي مصر»، في إشارة إلى حضور مصر وتاريخها في ذاكرة الماليزيين، وما تتمتع به من مكانة على المستويين العلمي والثقافي.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التعاون السياسي، وإنما تشمل جوانب تعليمية وعلمية أسهمت في تعزيز التواصل بين الشعبين على مدار سنوات طويلة.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء الماليزي أهمية العلاقات المصرية الماليزية، والدور الذي لعبته مصر في دعم التعليم ونقل المعرفة، إلى جانب استمرار التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.

رئيس وزراء ماليزيا الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم والثقافة

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