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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إكسسوارات مغناطيسية غريبة بعيداً عن الشواحن والمحافظ التقليدية

هواتف آيفون
هواتف آيفون
احمد الشريف

كشف تقرير تقني حديث عن ظهور مجموعة مبتكرة وغريبة من الإكسسوارات المغناطيسية لهواتف آيفون. 

وجاءت هذه الأجهزة لتغير فكرتنا المعتادة عن استخدامات ظهر الهاتف بالكامل.

وداعاً للاستخدام التقليدي

وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" التقني، يعرف معظم مستخدمي آيفون تقنية "ماج سيف" (MagSafe). 

وهي ببساطة عبارة عن حلقة مغناطيسية قوية ومخفية داخل ظهر الهاتف، وقد ظهرت هذه التقنية في البداية لتسهيل تثبيت الشاحن اللاسلكي، أو لصق محفظة جلدية صغيرة للبطاقات. 

لكن التقرير يوضح أن الشركات المصنعة قررت التمرد على هذا الاستخدام المعتاد. فقد استغلت قوة هذا المغناطيس لابتكار أدوات مفاجئة للمستخدم العادي، بعيداً تماماً عن أفكار الشحن وحوامل السيارات.

أدوات تصوير وتبريد سريعة

ومن بين هذه الابتكارات المدهشة، ظهرت وحدات إضاءة دائرية صغيرة تلتصق بظهر الهاتف فجأة. 

تمنحك هذه الإضاءة صوراً احترافية وواضحة جداً في الأماكن المظلمة دون الحاجة لحمل معدات تصوير ضخمة. 

كما طورت بعض الشركات مراوح تبريد ذكية تلتصق بنفس المغناطيس، وتعمل هذه المراوح على خفض حرارة الهاتف فوراً وبشكل ملحوظ أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة. 

فيما تحمي هذه الخطوة البطارية من التلف السريع وتطيل عمر جهازك بفعالية.

مساحات تخزين وحوامل خفية

ولم تتوقف الأفكار الذكية عند هذا الحد، بل وصلت إلى حل مشكلة امتلاء الذاكرة التي تزعج الكثيرين، فهناك الآن أقراص تخزين خارجية صغيرة جداً تلتصق بظهر الموبايل مباشرة. 

وتسمح لك هذه القطعة السريعة بنقل آلاف الصور والفيديوهات من هاتفك لتفريغ مساحته في ثوانٍ معدودة. 

كما ظهرت حوامل صغيرة وذكية تعمل كمسند لتثبيت الهاتف على المكتب أثناء مشاهدة الأفلام، وتلتصق وتنفصل بسهولة تامة دون ترك أي أثر للاصق على جهازك.

هاتفك يتحول لأداة شاملة

وببساطة شديدة، يتحول ظهر هاتف آيفون بفضل هذه التقنية الذكية من مجرد غطاء زجاجي إلى منصة متكاملة. 

فالأمر لم يعد مقتصراً على شحن البطارية فقط كما كنا نظن. بل أصبح بإمكانك تزويد هاتفك بقطعة مختلفة كل يوم حسب احتياجك، مما يسهل حياتك اليومية ويمنحك تجربة استخدام ممتعة.

آيفون هواتف آيفون مستخدمي آيفون

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