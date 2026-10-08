أخبار التكنولوجيا| واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين.. كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت من خلال تبويب مخصص داخل التطبيق.

بعد أسابيع قليلة من بدء شحن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بدأ عدد من المستخدمين في مشاركة صور وشكاوى عبر الإنترنت، تتعلق بظهور تغيرات غريبة في اللون حول وحدة الكاميرات الخلفية، وخاصة في الإصدارات الجديدة باللون العنابي Burgundy.

كشفت شركة OpenAI عن تفاصيل جديدة حول آلية عمل نظام التنبؤ بالعمر في ChatGPT، وهي التقنية التي تساعد روبوت الدردشة على تحديد ما إذا كان الحساب قد يعود إلى مستخدم يقل عمره عن 18 عاما.

لم يعد الاعتماد على تطبيقات خارجية هو الحل الوحيد للتخلص من المكالمات المزعجة، فكل من آيفون وأندرويد يوفر أدوات مدمجة تساعد في التعرف على المكالمات المشبوهة وحظرها أو فحصها قبل الرد.

تعد نظارات ميتا الذكية من بين الخيارات الأكثر شهرة في سوق النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تأتي بسعر قد لا يكون مناسبا لجميع المستخدمين، ولهذا، يبحث البعض عن بدائل أقل تكلفة توفر جزءا كبيرا من الوظائف نفسها.

مع انتشار نماذج اتخاذ القرار في قطاع الذكاء الاصطناعي، تظهر شركة Musubi بفكرة جديدة لتوظيف هذه التقنية، تتمثل في استخدامها لمراقبة المحتوى وتصنيفه.

قد يوحي ظهور رمز الدرع بجوار مؤشر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy بأنه مرتبط بإحدى ميزات الأمان، لكن الحقيقة أنه يتعلق بالبطارية نفسها.

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor Play20C ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، ليأتي بتصميم غير معتاد يتضمن شاشة لمس إضافية في الجهة الخلفية إلى جانب الكاميرا الرئيسية.