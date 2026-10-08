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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين.. كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

يخبرك بمن هو متصل الآن.. واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت من خلال تبويب مخصص داخل التطبيق.

تحذير لملاك آيفون 18 برو باللون العنابي.. شكوى جديدة تكشف مفاجأة حول الكاميرا

 

بعد أسابيع قليلة من بدء شحن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بدأ عدد من المستخدمين في مشاركة صور وشكاوى عبر الإنترنت، تتعلق بظهور تغيرات غريبة في اللون حول وحدة الكاميرات الخلفية، وخاصة في الإصدارات الجديدة باللون العنابي Burgundy.

كيف يعرف ChatGPT أنك قاصر؟.. أسرار نظام ذكي يتنبأ بعمر المستخدم تثير التساؤلات

 

كشفت شركة OpenAI عن تفاصيل جديدة حول آلية عمل نظام التنبؤ بالعمر في ChatGPT، وهي التقنية التي تساعد روبوت الدردشة على تحديد ما إذا كان الحساب قد يعود إلى مستخدم يقل عمره عن 18 عاما.

للتخلص من المزعجين.. كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد؟

 

لم يعد الاعتماد على تطبيقات خارجية هو الحل الوحيد للتخلص من المكالمات المزعجة، فكل من آيفون وأندرويد يوفر أدوات مدمجة تساعد في التعرف على المكالمات المشبوهة وحظرها أو فحصها قبل الرد.

بمواصفات قوية وأسعار أقل.. 3 بدائل أرخص لنظارات “ميتا” الذكية

 

تعد نظارات ميتا الذكية من بين الخيارات الأكثر شهرة في سوق النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تأتي بسعر قد لا يكون مناسبا لجميع المستخدمين، ولهذا، يبحث البعض عن بدائل أقل تكلفة توفر جزءا كبيرا من الوظائف نفسها.

ثورة في مراقبة المحتوى.. نموذج ذكاء اصطناعي يتخذ القرارات خلال 50 مللي ثانية

مع انتشار نماذج اتخاذ القرار في قطاع الذكاء الاصطناعي، تظهر شركة Musubi بفكرة جديدة لتوظيف هذه التقنية، تتمثل في استخدامها لمراقبة المحتوى وتصنيفه.

يظهر بجوار البطارية فجأة.. ماذا يعني رمز الدرع في هواتف سامسونج؟

قد يوحي ظهور رمز الدرع بجوار مؤشر البطارية في هواتف سامسونج Galaxy بأنه مرتبط بإحدى ميزات الأمان، لكن الحقيقة أنه يتعلق بالبطارية نفسها.

هونر تطلق Honor Play20C بشاشة لمس خلفية وبطارية ضخمة.. سعر ومواصفات

 

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor Play20C ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، ليأتي بتصميم غير معتاد يتضمن شاشة لمس إضافية في الجهة الخلفية إلى جانب الكاميرا الرئيسية.

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