إطلاق مبادرة ورابطة.. وزير الصحة يلتقي نخبة من الكوادر الطبية المصرية بألمانيا

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نخبة من الكوادر الطبية المصرية المقيمين في ألمانيا الراغبين في تقديم الدعم للقطاع الطبي المصري، وذلك بمقر السفارة المصرية في برلين، بحضور السفير محمد البدري، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة الألمانية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع أبناء مصر بالخارج وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بفتح قنوات تواصل مستدامة مع الجاليات المصرية والكوادر الطبية في الخارج.

وأكد خلال الاجتماع أهمية تعزيز فرص التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا.

وتضمنت المناقشات بحث إمكانية إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج للمساهمة في تقديم الآراء الطبية المتقدمة والرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المرضية، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي، ومبادرة «طيور الطب المهاجرة» التي تهدف إلى الاستعانة بالأطباء المتميزين في الخارج للكشف على المرضى وعلاجهم في المستشفيات المصرية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات للنسخة الثانية من المؤتمر العربي حول «دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة» تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي سيعقد بجامعة الدول العربية.

كما تم تعريف الأطباء بالاستراتيجية الوطنية للصحة المصرية 2024-2030 للوقوف على الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي المصري، بما يتيح بناء جسور تعاون فعالة مع القدرات الألمانية ذات الصلة.

واتفق الجانبان على عقد جلسات تواصل لاحقة لوضع خطوات تنفيذية تعظم الاستفادة من الخبرات الطبية المصرية بالخارج بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في مصر.