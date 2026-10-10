قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
وزير المالية: نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق مبادرة ورابطة.. وزير الصحة يلتقي نخبة من الكوادر الطبية المصرية بألمانيا

وزير الصحة
وزير الصحة
أ ش أ

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نخبة من الكوادر الطبية المصرية المقيمين في ألمانيا الراغبين في تقديم الدعم للقطاع الطبي المصري، وذلك بمقر السفارة المصرية في برلين، بحضور السفير محمد البدري، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في العاصمة الألمانية.

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع أبناء مصر بالخارج وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بفتح قنوات تواصل مستدامة مع الجاليات المصرية والكوادر الطبية في الخارج.

وأكد خلال الاجتماع أهمية تعزيز فرص التعاون الطبي وتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا.

وتضمنت المناقشات بحث إمكانية إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج للمساهمة في تقديم الآراء الطبية المتقدمة والرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المرضية، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون المصري الألماني في القطاع الصحي، ومبادرة «طيور الطب المهاجرة» التي تهدف إلى الاستعانة بالأطباء المتميزين في الخارج للكشف على المرضى وعلاجهم في المستشفيات المصرية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات للنسخة الثانية من المؤتمر العربي حول «دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة» تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي سيعقد بجامعة الدول العربية.

كما تم تعريف الأطباء بالاستراتيجية الوطنية للصحة المصرية 2024-2030 للوقوف على الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي المصري، بما يتيح بناء جسور تعاون فعالة مع القدرات الألمانية ذات الصلة.

واتفق الجانبان على عقد جلسات تواصل لاحقة لوضع خطوات تنفيذية تعظم الاستفادة من الخبرات الطبية المصرية بالخارج بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في مصر.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الكوادر الطبية المصرية ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترشيحاتنا

ارشيفية

الاطفاء والإسعاف تهرع لمكان الواقعة.. انفجار وحريق داخل شقة بأكتوبر الجديدة

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية

المتهم

مشي عكس .. القبض على قائد سيارة بالإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد