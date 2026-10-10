وزير العدل الأردني يؤكد أهمية ترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان

أكد وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، أهمية تطوير منظومات العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة التلهوني، في أعمال قمة العدالة الدولية التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، بمشاركة وفود قضائية وقانونية من أكثر من 70 دولة، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة أمام المشاركين في اليوم الثاني للقمة.

وذكرت وزارة العدل الأردنية -في بيان، اليوم السبت"، أن التلهوني استعرض تجربة الأردن في تحديث منظومة العدالة وتطوير إجراءات التقاضي والتوسع في التحول الرقمي للخدمات القضائية.

وأضاف البيان أن القمة ناقشت عددًا من القضايا القانونية والعدلية المعاصرة، وفي مقدمتها الانتهاكات في قطاع غزة، وحقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الدولي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية والمسؤولية في الفضاء الرقمي.

كما تناولت المناقشات قضايا الطاقة والهجرة والكرامة الإنسانية، في ضوء التحديات القانونية والإنسانية التي تفرضها التطورات الدولية، وأهمية تعزيز دور المؤسسات القضائية في إرساء العدالة وتطبيق القانون.

وعلى هامش القمة، عقد وزير العدل الأردني سلسلة من اللقاءات مع وزراء عدل ومسؤولين ورؤساء وفود الدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة وتوسيع مجالات الشراكة بين الدول.