ارتفاع إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في الصين بنسبة 8.9%.

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت والخدمات ذات الصلة في البلاد حافظت على نمو مستقر في إيراداتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما تسارع نمو أرباحها واستمرت استثماراتها في البحث والتطوير في الارتفاع بوتيرة سريعة.

وبحسب البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت - ارتفعت إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في الصين بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وازدادت وتيرة النمو بـ1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى يوليو.

وعلى صعيد المجالات الفرعية، نمت إيرادات الشركات العاملة في مجال خدمات المعلومات بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت إيرادات الشركات العاملة في مجال خدمات الحياة اليومية بنسبة 0.3 في المائة.

وفيما يتعلق بالأرباح، ارتفع إجمالي أرباح شركات الإنترنت الكبرى بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى، متسارعا بمقدار 7.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى يوليو.

وجدير بالذكر أن نفقات هذه الشركات على البحث والتطوير ارتفعت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة من يناير إلى يوليو، ما يعكس استمرار نمو استثمارات القطاع في الابتكار التكنولوجي.

وتشير الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال الإنترنت والخدمات ذات الصلة إلى الشركات التي لا تقل الإيرادات السنوية من الأعمال الرئيسية لكل منها في هذا القطاع عن 20 مليون يوان.