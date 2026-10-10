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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

استُشهد ستة فلسطينيين بينهم طفلة، اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات بمدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن أربغة شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين قرب دوار حيدر عبد الشافي في حي الرمال غرب مدينة غزة.. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال جراء قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أُصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النفق بحي الدرج، شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و370 شهيدا، و175 ألفا و371 مصابا.

وأضافت المصادر أن 10 شهداء، أحدهم متأثرا بجروحه، و65 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة رصاص الاحتلال خان يونس

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