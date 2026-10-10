الحكومة البريطانية: ملتزمون بدعم أوكرانيا والعمل مع الشركاء لتحقيق سلام دائم

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/، استمرار دعمها لأوكرانيا عسكريًا وماليًا، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، مشددةً على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول كييف على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية - في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء البريطاني - "إن موقف المملكة المتحدة واضح تمامًا، وستواصل لندن التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان توفير الدعم العسكري و المالي اللازم لأوكرانيا".

وأضاف المتحدث "أن بريطانيا ستواصل ممارسة الضغط على روسيا من خلال نظام العقوبات، لإنهاء الحرب و تحقيق سلام عادل ودائم، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريًا، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى سلام مستدام".

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة البريطانية أن النزاعات الدولية يمكن أن تؤثر في أسواق الطاقة العالمية؛ بما ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم استقرار أسواق الطاقة وضمان إمداداتها.

وأكدت بريطانيا، دعمها الكامل للجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيرةً إلى استمرار التواصل الوثيق مع واشنطن وكييف والحلفاء الآخرين لدعم هذا الهدف.