قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
على أنغام «كلام عينيه».. رئيس الوزراء الماليزي يحتفي بزيارة الرئيس السيسي
مطلوب سائقين وفنيين.. وزارة العمل تُعلن عن 550 فرصة عمل لشباب الصعيد
أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كريب سجق
أماكن استقبال الطلبات.. تفاصيل آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء 2026
ظهور ثعبان داخل حمام مسجد بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة
محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة البريطانية: ملتزمون بدعم أوكرانيا والعمل مع الشركاء لتحقيق سلام دائم

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
أ ش أ

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/، استمرار دعمها لأوكرانيا عسكريًا وماليًا، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، مشددةً على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول كييف على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية - في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء البريطاني - "إن موقف المملكة المتحدة واضح تمامًا، وستواصل لندن التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان توفير الدعم العسكري و المالي اللازم لأوكرانيا".

وأضاف المتحدث "أن بريطانيا ستواصل ممارسة الضغط على روسيا من خلال نظام العقوبات، لإنهاء الحرب و تحقيق سلام عادل ودائم، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريًا، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى سلام مستدام".

وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة البريطانية أن النزاعات الدولية يمكن أن تؤثر في أسواق الطاقة العالمية؛ بما ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم استقرار أسواق الطاقة وضمان إمداداتها.

وأكدت بريطانيا، دعمها الكامل للجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مشيرةً إلى استمرار التواصل الوثيق مع واشنطن وكييف والحلفاء الآخرين لدعم هذا الهدف.

الحكومة البريطانية أوكرانيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

عصام عبدالفتاح

عصام عبد الفتاح: واجهنا صعوبة في استقدام حكام لـ مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

ملتقى الهناجر الثقافي

رئيس قطاع المسرح يشهد ملتقى الهناجر الثقافي «مصر وطن المحبة وذاكرة الانتصار»

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

نجيب محفوظ

ورشة مجانية بعنوان السينما وعالم نجيب محفوظ بمركز الثقافة السينمائية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد