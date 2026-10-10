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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لـ 25 نوفمبر| تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية الظاهر

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش الإرهابية في القضية رقم 4349 لسنة 2025، جنايات الظاهر، لجلسة 25 نوفمبر لمرافعة النيابة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة عام 2018 وحتى 14 نوفمبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

ووجه للمتهم من الثاني وحتى العاشر تهم الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، استخدام مواقع التواصل بغرض الترويج لأفكار معتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابي، ورصد نقطة مدينة العمال تمهيدا لاستهدافها.

المستشار وجدى عبد المنعم الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 10 متهمين جماعة إرهابية

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