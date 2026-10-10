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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لـ 26 ديسمبر| تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 26 ديسمبر لمرافعة الدفاع.


 تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث والثلاثين وحتى الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.

المستشار وجدى عبد المنعم تأجيل محاكمة 46 متهمًا محاكمة 46 متهمًا جنايات العجوزة خلية العجوزة الثانية

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