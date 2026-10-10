تزامنا مع الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. آلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على إسرائيل

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المؤيدين للفلسطينيين، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن تقديرات شرطة العاصمة أشارت إلى مشاركة ما بين 7 آلاف و10 آلاف متظاهر في المسيرة التي نظمها ائتلاف فلسطين تحت شعار «أوقفوا الإبادة الجماعية»، وسط انتشار أمني مكثف تحسبا لوقوع اضطرابات.

وفرضت شرطة العاصمة البريطانية قيودا على مسار المسيرة وتوقيتها، بموجب صلاحيات قانون النظام العام، إذ انطلقت الفعالية من ضفاف نهر التايمز، مرورا بجسر وستمنستر وشارع يورك وجسر واترلو وشارع ستراند، وصولًا إلى منطقة وايتهول، حيث تجمع المحتجون للاستماع إلى الكلمات والخطابات.

وبموجب القيود المفروضة، كان يتعين إنهاء الخطابات والموسيقى بحلول الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، على أن ينفض قائمة جانبية.