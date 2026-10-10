طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر للمرة الثانية على التوالي علي مدار التعاملات المسائية اليوم السبت 10-10-2026 في الصاغة.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مساء اليوم بقيمة 5 جنيهات جديدة ليصل مجمل زيادته علي مدار اليوم 15 جنيهًا في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب6155 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7034 جنيها للشراء و 6977 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6448 جنيها للشراء و 6395 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6155 جنيها للشراء و 6105 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5275 جنيها للشراء و 5232 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة 4103 جنيها للشراء و 4070 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.24 ألف جنيه للشراء و 48.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4194 دولار للشراء و 4193 دولار للبيع.