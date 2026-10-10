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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير عام «أسوان الأزهرية» يكرّم الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير على مستوى الجمهورية

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

كرّم سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة «الأزهري الصغير»، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، وذلك بحضور وفاء يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

وشمل التكريم الطالبة وعد أيمن جمال، الحاصلة على المركز الثامن بالمستوى الرابع، والطالب عمر عبدالقيوم محمد، ضمن فئة المتميزين بالمستوى الأول، والطالبة نورين أيمن عادل، ضمن فئة المتميزين بالمستوى الرابع.

وأعرب مدير عام المنطقة عن اعتزازه بما حققه الطلاب من تميز، مؤكدًا حرص منطقة أسوان الأزهرية على دعم المواهب الصغيرة ورعاية النشء، وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في بناء جيل واعٍ ومتميز، يجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

 

مسابقة الأزهري الصغير

تنظم مسابقة «الأزهري الصغير» في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتنمية مهارات الأطفال في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وبناء الإنسان، وغرس القيم الأخلاقية الإيجابية في نفوس النشء منذ الصغر.

وتستهدف المسابقة أطفال الروضة بالمعاهد الأزهرية بمختلف أنواعها: العادية، والنموذجية (عربي ولغات)، والخاصة، حيث تتضمن أربعة مستويات متنوعة تراعي الفروق العمرية والتعليمية للأطفال، وتجمع بين الحفظ والفهم.

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