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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تضع حجر أساس مجمع التمور والصناعات الغذائية بالوادي الجديد

جولة وزيرة التنمية المحلية بالوادي الجديد
جولة وزيرة التنمية المحلية بالوادي الجديد
ايمان البكش

في إطار جولتها الحالية بمحافظة الوادي الجديد، وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الأحد حجر الأساس لمجمع التمور والصناعات الغذائية بمركز الخارجة، استكمالًا لجهود دعم التصنيع الزراعي بالمحافظة، عقب وضع حجر الأساس لمجمع مماثل بمركز الداخلة، بما يعزز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، و عدلي مصلح أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ، عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

مجمع الصناعات الغذائية 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية المرتبطة بالقطاع الزراعي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وتهيئة المجال لإقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن مجمع الصناعات الغذائية يستهدف توفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات المتخصصة في التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، بما يعزز الاستفادة من الإنتاج الزراعي، ويدعم تسويق المنتجات، ويحقق التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من الزراعة مرورًا بالتصنيع وصولًا إلى التسويق.

ومن جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يمثل خطوة داعمة لجهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية، من خلال التوسع في الصناعات المرتبطة بها، مشيرةً إلى أن تعزيز التصنيع المحلي يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل، فضلًا عن زيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الإنتاجية.

وصرح رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس  عمرو عبد المنعم مصطفى ، بأن الهيئة تقوم بدور تنموي رئيسي في دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، من خلال العمل على استثمار الموارد المحلية، وتعزيز التصنيع، ودعم المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد ، لافتاً إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ المشروعات، بل تمتد إلى بناء منظومة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز فرص الاستثمار.


كما أشار رئيس الهيئة أن تلك المشروعات تؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والجهات التنموية في تحويل الإمكانات المتاحة بمحافظات الصعيد إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والتشغيل، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ان الهيئة تلعب دور محوري في دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في استغلال الموارد المتاحة وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة ، ومن المتوقع أن يمثل المجمع إضافة مهمة لمنظومة الصناعات الغذائية بالمحافظة، من خلال دعم عمليات حفظ وتجهيز وتعبئة التمور، والحد من الفاقد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وعقب وضع حجر الأساس أعلن المستثمر الذى سيقوم بتنفيذ المجمع بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد أنه سيقوم بتنظيم مؤتمر بالمحافظة خلال الفترة القادمة تحت عنوان " استثمر فى الوادي الجديد " وسيقوم بدعوة عدد كبير من رجال الأعمال فى مصر ، وطلب من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن يكون المؤتمر تحت رعاية الوزارة ، وأشار إلى أنه سيقوم بتخصيص جائزة لأفضل بحث علمى من أبناء المحافظة فى مجال الزراعة الذكية والتصنيع الغذائى .

منال عوض التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة محافظ الوادى الجديد هيئة تنمية الصعيد

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