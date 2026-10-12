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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعدى على طفلين بالضرب وأصاب أحدهما بقطعة زجاج.. وهذه عقوبة المتهم

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الدفاع ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على طفل بالضرب بكفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من أحد أنجال القائم على النشر بتضرره من (طالب "سن 17" - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات لخلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.. وعقب ذلك بتاريخ 19/ سبتمبر المنقضى تبلغ لذات المركز من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجل آخر للقائم على النشر "الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "مصاب بجروح قطعية متفرقة ") وبسؤال والده إتهم ذات الطالب بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام قطعة من الزجاج محدثاً إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لذات الخلافات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من القطعة الزجاجية "المستخدمة فى التعدى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو الحسابات الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي الضرب

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