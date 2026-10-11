مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالبحيرة

لقي عنصران إجراميان مصرعهما خلال مأمورية أمنية نفذتها قوات الشرطة بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات خلال محاولة ضبطهما، وذلك في إطار جهود مكافحة المخدرات وملاحقة العناصر الإجرامية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بوجود عدد من العناصر الإجرامية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجه إلى مكان وجودهما لضبطهما.

وفي أثناء تنفيذ المأمورية، بادر العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، ما دفع القوات إلى التعامل معهم، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع اثنين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.