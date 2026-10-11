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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر تشارك بفيلمين فى المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام المسابقة الدولية في دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

وتضم المسابقة الدولية 12 فيلمًا حتى الآن. 

افلام المسابقة الدولية 

• البرانية | أشجان الهمص | هولندا، مصر، بلجيكا، السعودية | ٢٠٢٦ | ٨٤ د

• برلين | أحمد عبد الله | ألمانيا، مصر | ٢٠٢٦ | ٩٤ د

• أربعة ناقص ثلاثة | أدريان جويجينجر | النمسا، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ١٢١ د

• هيسل 85 | تيودورا آنا ميهاي | بلجيكا، هولندا، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٩٠ د

• ورشة | نديم تابت | فرنسا، لبنان، قطر | ٢٠٢٦ | ٨٥ د

• الموروث | مرتضى علي زاده | إيران | ٢٠٢٦ | ٩٩ د

• الحب هو الوحش | نيتو فيلالوبوس برينيس | كوستاريكا، بيرو، بنما، تشيلي، المكسيك | ٢٠٢٦ | ٩٥ د

• الفراولة | ليلى مراكشي | فرنسا، إسبانيا، المغرب، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٠٦ د

• درس الباليه | كازويا موراياما | اليابان | ٢٠٢٦ | ٩٢ د

• العيون الخضراء | فاني لياتار، جيريمي تروي | فرنسا، بلجيكا، السويد | ٢٠٢٦ | ٨٥ د

• كلمات الحب | رودي روزنبرج | فرنسا | ٢٠٢٦ | ٩٥ د

• يوجو تذهب إلى أمريكا | فيليب جروييتش، أليكسا بوركوفيتش | صربيا، كرواتيا | ٢٠٢٦ | ٨٧ د

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي أعمال حسين فهمي

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