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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد المصري لسلة الكراسي المتحركة يعلن تفاصيل بطولة دوري 3×3 للرجال والسيدات

سلة الكراسي المتحركة
سلة الكراسي المتحركة
محمد سمير

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، بطولة دوري 3×3 المستقلة يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، على ملاعب جامعة MSA بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأندية الراغبة في المنافسة على مستوى الرجال والسيدات.

تأتي إقامة البطولة في إطار جهود الاتحاد لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها، ومنح اللاعبين واللاعبات فرصًا أكبر للمشاركة في المنافسات، ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد عدد اللاعبين في كل فريق بحد أدنى 4 لاعبين وحد أقصى 6 لاعبين، مع تطبيق قوانين منافسات 3×3، وفقًا للتوضيحات المنشورة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد.

ومن المقرر أن يتولى الاتحاد تنظيم إقامة الفرق المشاركة في المدينة التعليمية خلال يومي الخميس والجمعة، 15 و16 أكتوبر، على أن يستمر استقبال قوائم الفرق حتى يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري.

وتندرج البطولة ضمن تحركات الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة لتطوير المنافسات المحلية وتعزيز جاهزية اللاعبين واللاعبات، بالتزامن مع التحضيرات لاستضافة كأس العالم، التي يشارك فيها منتخبا مصر للرجال والسيدات.

كان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبين، حيث يتولى أيمن غنيم القيادة الفنية لمنتخب الرجال، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يقود مدحت أبو زيد منتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

ويأمل الاتحاد أن تسهم هذه المنافسات في زيادة الاحتكاك وتوسيع قاعدة اللاعبين، بما يدعم تطور كرة السلة على الكراسي المتحركة في مصر قبل الحدث العالمي المرتقب.

الاتحاد المصري لسلة الكراسي المتحركة دوري 3×3 سلة الكراسي المتحركة مي زين الدين

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