أحمد المسلماني يبحث مع وزير الاتصال الحكومي الأردني تعزيز التعاون الإعلامي

بحث الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزير الاتصال الحكومي الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في مصر والأردن، وتبادل الخبرات في تطوير الإعلام الرسمي والتحول الرقمي، وذلك على هامش أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد المسلماني، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الأردنية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيرًا إلى انعكاس العلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف مجالات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها التعاون الإعلامي.

وتناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، خاصة في مجالات تحديث البنية المؤسسية والتكنولوجية للإعلام الرسمي، ورقمنة الأرشيف الإذاعي والتليفزيوني، والحفاظ على التراث الإعلامي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى الأرشيفي.

من جانبه، أشاد وزير الاتصال الحكومي الأردني بمستوى التعاون القائم مع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (ماسبيرو)، مشيرًا إلى برنامج «بيت للكل»، الذي تقدمه من الجانب المصري الإعلامية شافكي المنيري، ويُبث عبر شاشات التليفزيون في مصر والأردن والعراق وفلسطين، بوصفه أحد النماذج البارزة للتعاون الإعلامي العربي المشترك.

وفي سياق متصل، عقد المومني لقاءات مع عدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية العربية، شملت الوزير المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، ووزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، ووزير الإعلام السوري الدكتور خالد زعرور، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الإعلامي العربي، ومواكبة التحولات الرقمية، وتطوير قدرات المؤسسات الإعلامية على مواجهة التضليل الإعلامي.