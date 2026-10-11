3 أسعار للمنتج الواحد.. أحمد موسى: الأسعار غالية وبتزيد.. مش معقول نستورد الطماطم والفاكهة

انتقد الإعلامي أحمد موسى استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وهو ما تسبب في شكاوى المواطنين مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق الشفافية في تحديد الأسعار، خاصة مع اختلاف سعر السلعة الواحدة من محل إلى آخر، بما يزيد الأعباء على الأسر المصرية.

ارتفاع الأسعار أصبح الشكوى الأبرز

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ارتفاع الأسعار أصبح الشكوى الأبرز لدى المواطنين، مضيفًا: «الكل بيشتكي من الأسعار.. الأسعار غالية وبتزيد»، ومتسائلًا عن أسباب ارتفاع أسعار منتجات محلية مثل الطماطم والفاكهة، قائلًا: «أكيد مش بنستورد الطماطم أو الفاكهة».

اختلاف أسعار المنتجات بين المحال التجارية

وأضاف موسى أن اختلاف أسعار المنتجات بين المحال التجارية يثير تساؤلات بشأن آليات التسعير والرقابة على الأسواق، موضحًا أن السلعة الواحدة قد تُباع بأكثر من سعر، وهو ما يستدعي متابعة أكثر فاعلية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وشدد على أن الرقابة الكاملة والشفافية في التعامل مع ملف الأسعار أمران ضروريان، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر، وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

وأشار موسى إلى أن الأعباء لا تقتصر على الطعام والشراب، بل تشمل أيضًا مصروفات المدارس والجامعات وتكاليف المواصلات والنقل، مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين إلى العمل في أكثر من وظيفة لتوفير احتياجات أسرهم.

وأكد أن التعامل مع أزمة الأسعار يتطلب توضيح أسباب الزيادات ومراقبة حركة البيع والتداول، بما يساعد على الحد من الممارسات غير المنضبطة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.