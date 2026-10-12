حياة كريمة بالشرقية تنفذ دورات تدريبية تكنولوجية لطلاب 26 مدرسة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تطوير المنظومة التعليمية، وتنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلاب، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على استخدام المنصات التعليمية والاستفادة من الخدمات الرقمية، تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، أنه تم تنفيذ دورات تدريبية تكنولوجية لطلاب 26 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» وشركة «فودافون مصر»، بهدف تعريف الطلاب بآليات استخدام المنصات التعليمية والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة داخل المدارس.

وأضاف منسق المؤسسة أن الدورات التدريبية تتضمن تدريب الطلاب عملياً على كيفية التسجيل والدخول إلى المنصات التعليمية، والاستفادة من منصات الدورات التدريبية المتاحة، إلى جانب التعرف على كيفية تشغيل وإدارة أجهزة الغرف التكنولوجية داخل المدارس وتفعيل النظام الخاص بها، بما يدعم الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في العملية التعليمية.

وتنفذ التدريبات بالمدارس الواقعة في مراكز ومدن الحسينية، فاقوس، كفر صقر، القرين، أبو كبير، الإبراهيمية، ديرب نجم، ههيا، مشتول السوق، الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، والعاشر من رمضان.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة «حياة كريمة» وشركة «فودافون مصر» لدعم التحول الرقمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب بمحافظة الشرقية.