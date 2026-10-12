مكتبة مصر العامة ونادي مستشاري النيابة الإدارية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة الثقافية والعلمية والتدريبية

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وقعت مكتبة مصر العامة ونادي مستشاري النيابة الإدارية مذكرة تعاون تستهدف دعم الشراكة في المجالات الثقافية والعلمية والتدريبية والبحثية، بما يسهم في تنمية المهارات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المعرفية والثقافية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار الدكتور الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب نادي مستشاري النيابة الإدارية المستشار الدكتور معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، والمستشارة أماني منير، رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم.

كما حضر من جانب مكتبة مصر العامة كل من الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، نائب مدير المكتبة والمنسق العام لفروع مكتبات مصر العامة، وإيمان حلمي، مدير المكتب الفني، ومحمد محمود، المدير المالي، والأستاذ محمد عمر، مدير إدارة العلاقات العامة، وتامر علي، مدير مركز التدريب.

وتتضمن مذكرة التعاون تنظيم الندوات والدورات الثقافية والتوعوية، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بفروع المكتبة في المجالات القانونية والإدارية والمالية، وتنمية المهارات في اللغات والحاسب الآلي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتواصل والقيادة وإدارة الوقت، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، وتنظيم المعارض والمسابقات والفعاليات الثقافية والفنية.

كما تشمل مجالات التعاون إتاحة الخدمات المكتبية والمعرفية لأعضاء النادي وأسرهم وفقًا للقواعد المنظمة، وتنظيم الزيارات والأنشطة الثقافية والتعليمية، والتنسيق الإعلامي والترويجي للفعاليات المشتركة، مع بحث فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل السفير رضا الطايفي والمستشار الدكتور الشافعي صالح دروع التكريم، كما قدم المستشار الدكتور الشافعي صالح درعًا تكريميًا إلى الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، تقديرًا للتعاون المشترك، وسط أجواء عكست روح التفاهم والتكامل بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية الشراكات المؤسسية في دعم نشر الثقافة والمعرفة، وتطوير البرامج التدريبية، وتعزيز تبادل الخبرات بما يخدم أعضاء النادي وأسرهم ورواد مكتبة مصر العامة.