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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: وعي الشباب خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات وحماية الوطن

محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة سلمان الدولية
محافظ جنوب سيناء ورئيس جامعة سلمان الدولية
ايمن محمد

أكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة البناء والتنمية، مشددًا على ضرورة تحلي الشباب بالوعي والمسؤولية، والتحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، لما قد تسببه من نشر معلومات مغلوطة والإضرار بالمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء، اليوم، في فعاليات الندوة التثقيفية «روح أكتوبر وتحديات الحاضر»، التي استضافها فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار التعاون بين المحافظة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء لدى الشباب.

وشهدت الندوة حضور  الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والعقيد أركان حرب مصطفى عصام الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب ياسر عرفات، عضو مجلس النواب، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومشاركة طلاب الجامعة وطلاب المدارس الثانوية بمدينة شرم الشيخ. وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب حسام الدين أنور علي.

واستُهلت الفعاليات بالترحيب بالحضور وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبهما إلقاء كلمة رئيس الجامعة وعرض فيلم تعريفي عن الجامعة، ثم انطلقت المحاضرة الرئيسية بعنوان «روح أكتوبر وتحديات الحاضر»، التي تناولت الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر، وما تعكسه من معاني التضحية والإرادة الوطنية والإصرار على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في كلمته، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وشاهدًا على قدرة المصريين على مواجهة الصعاب وتحقيق النصر بالإرادة والعلم والعمل، مشيرًا إلى أهمية استلهام روح أكتوبر في بناء وعي الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأوضح أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر، الأمر الذي يتطلب تنمية وعيهم بالتحديات التي تواجه الدولة، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، والتعامل بمسؤولية مع المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المحافظ الطلاب إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من صحتها، مؤكدًا أن الحفاظ على الوطن يبدأ بوعي أبنائه وإدراكهم لحقيقة الأحداث، وأن الكلمة مسؤولية تستوجب الالتزام بالمصداقية وعدم المساهمة في ترويج الشائعات.

وأشار إلى اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وإعداد جيل يمتلك المعرفة والوعي والقدرة على التفكير النقدي، مؤكدًا الدور المحوري للجامعات والمدارس في نشر ثقافة الحوار المسؤول، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، ومواجهة الأفكار المغلوطة بالحقائق والمعلومات الموثقة.

وشهدت الندوة تكريم أسرة الشهيد العميد خالد عطية الشيخ، تقديرًا لتضحياته في سبيل الوطن، إلى جانب تكريم اللواء محمد الجافي، أحد أبطال حرب أكتوبر، تقديرًا لدوره الوطني والبطولي وإسهاماته في خدمة الوطن، في لفتة تجسد الوفاء لتضحيات الشهداء وتقدير أبطال القوات المسلحة الذين أسهموا في تحقيق النصر والدفاع عن مقدرات الدولة.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم الندوات التثقيفية التي تربط الشباب بتاريخ الوطن وتضحيات أبطاله، وتسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية، وتنمية القدرة على التعامل الواعي مع الأحداث والتطورات، بما يعزز المشاركة الإيجابية للشباب في مسيرة التنمية ويحافظ على أمن الوطن واستقراره.

وفي ختام الندوة، أهدت جامعة الملك سلمان الدولية درع الجامعة إلى محافظ جنوب سيناء، تقديرًا لجهوده، كما كرمت المحاضر اللواء أركان حرب حسام الدين أنور علي، والمستشار العسكري للمحافظة العقيد أركان حرب مصطفى عصام الدين، تقديرًا لمشاركتهما في فعاليات الندوة ودورهما في دعم جهود التثقيف ونشر الوعي الوطني بين الشباب.

جنوب سيناء جامعة سلمان أكتوبر الشباب

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