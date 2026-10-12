وزير الداخلية الأسبق: مبارك رفض النزول من الطائرة عند اقترابها من السجن

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل بداية احتكاكه بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال وجوده في السجن، موضحا كواليس وصوله بالطائرة وموقفه من الدخول إلى السجن.

وقال إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: «بداية احتكاكي بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت عندما جاء إلى السجن، وكان في الطيارة، ولما قربت على السجن عرف وقال للطيار: مش نازل».

وأضاف: «بعت ليه محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون، والمشير طنطاوي كان معايا على التليفون، وقالي: بالراحة عليه ونزلوه».

وأوضح: «رحت جبت له جمال وعلاء عشان ينزل، وقبل ما ينزل قال لمحمد نجيب: لازم يكون أولادي معايا في دار، قلت له يروحوا».