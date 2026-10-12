المصري المصاب بالخرطوم يحتاج جراحة عاجلة.. الخارجية: «والي الخرطوم» يقدم العزاء في السائقين الراحلين

أدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أنها ما تزال تتابع باهتمام بالغ، الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة الخرطوم، وأسفر عن مصرع سائقين مصريين وإصابة آخر، بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين.

ومن جهته، التقى السفير المصري في السودان ياسر سرور، بـ«والي الخرطوم» الذي حضر خصيصا لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على صحة المواطن المصاب.

وأكد الطاقم الطبي الذي يباشر علاج السائق المصري المصاب، أنه يحتاج عملية جراحية عاجلة.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، قد كلف السفير المصري باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل المتوفيين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما كلفه بسرعة التواصل مع السلطات السودانية؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والاطمئنان على المواطن المصاب.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسم باسم وزارة الخارجية بأن السفير المصري في السودان ياسر سرور أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية التي أفادت بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.