الحلبي: تقييم القدرات العسكرية للدول يرتبط بالتدريب والتخطيط والقدرة على اتخاذ القرار

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تقييم القدرات العسكرية للدول يتم وفقًا لعدد من المعايير، من بينها مستوى التدريب على استخدام السلاح، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، ووضع الخطط لإدارة العمليات العسكرية.

وأوضح "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المعارك الحديثة تعتمد على استخدام الأسلحة المشتركة، في ظل التطور غير المنتظم لأعمال القتال، وهو ما يتطلب قائدًا قادرًا على التعامل المباشر مع مجريات المعركة واتخاذ قرارات حاسمة وقوية في التوقيت المناسب، مضيفًا أن وضع الخطط والقدرة على اتخاذ القرار يمثلان من أهم الأدوات اللازمة لتوظيف القدرات العسكرية للدول، مشيرًا إلى أن الحروب تكشف حقيقة قدرات التخطيط وإدارة العمليات العسكرية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على مستوى مسرح العمليات.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إلى أن إيران استطاعت تطوير أسلحتها وإخفاءها تحت الأرض، إلى جانب امتلاكها منظومة محلية لتصنيع الأسلحة وتطويرها.

ولفت هشام الحلبي إلى أن إيران والحوثيين يمتلكون القدرة على توظيف طبيعة الأرض في إدارة العمليات العسكرية، بما يجعل التعامل معهما مرتبطًا بفهم طبيعة الميدان والقدرات المتاحة لكل طرف، موضحًا أن الحديث احتمالات الغزو الأمريكي لإيران هي فكرة غير عقلانية، مشيرًا إلى رفض قادة عسكريين في الولايات المتحدة لها.