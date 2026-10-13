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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كوبونات غذائية.. 400 ألف جنيه من البنك الزراعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مع قيادات البنك الزراعي المصري، سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك اعتزامه تقديم مساهمة بقيمة 400 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال كوبونات لشراء المواد الغذائية من منافذ «أمان».

وتتضمن المساهمة تقديم 16 دفتر كوبونات غذائية، بواقع 50 كوبونًا لكل دفتر، وتبلغ قيمة الكوبون الواحد 500 جنيه، بما يتيح للمستحقين شراء احتياجاتهم الغذائية من منافذ شركة «أمان للاستثمار وإدارة المشروعات»، وفقًا لاحتياجاتهم.

كوبونات غذائية لتخفيف الأعباء المعيشية

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفي لتوسيع نطاق المساهمات المجتمعية وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على تفعيل دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات تستهدف مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، موضحة أن المساهمة المخصصة لمحافظة البحر الأحمر تأتي دعمًا لجهود توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

قيادات البنك الزراعي تبحث تعزيز التعاون

وشهد الاجتماع حضور هاني باسم، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر، ونصر شومان، رئيس منطقة الإسماعيلية وبورسعيد، ومحمد الهرش، رئيس المنطقة الثالثة، ومحمد فتحي، مدير فرع الكوثر، وإسلام الغول، مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

وتأتي المساهمة في إطار التعاون بين محافظة البحر الأحمر ومؤسسات القطاع المصرفي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المبادرات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مدن المحافظة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مديرية التربية والتعليم

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