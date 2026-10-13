قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منع السفر وتعليق الخدمات.. إجراءات جديدة لتحصيل مستحقات صندوق تكافل الأسرة

صندوق دعم الأسرة
صندوق دعم الأسرة
عبد الرحمن سرحان

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، آليات قانونية لتحصيل مستحقات الصندوق من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، تشمل منع السفر في حالات محددة، وتعليق بعض الخدمات الحكومية، فضلًا عن خصم المبالغ المستحقة من المرتبات والمعاشات، والتحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المواد المنظمة لحقوق الصندوق في استرداد الأموال التي يؤديها للمحكوم لهم، وضمان تحصيل المستحقات المالية وفقًا للضوابط التي حددها مشروع القانون.

منع السفر وتعليق الخدمات الحكومية

وأجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.

كما أجازت تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الدولة.

ووفقًا للنص، يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، قرارًا بتحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، إلى جانب القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

15 يومًا للكشف عن الدخل الحقيقي

ومنح مشروع القانون الصندوق، بموجب المادة 20، الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية، للتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام وأسباب عدم تحصيل المبالغ المقضي بها.

ويشمل البيان مختلف الحقوق المالية التي يحصل عليها العامل، بما فيها الأجر الأساسي والوظيفي والمكمل والمتغير، والحوافز والبدلات وغيرها من المستحقات تحت أي مسمى.

وألزم النص جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد في القانون.

خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات مباشرة

ونصت المادة 23 على إلزام الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والنقابات المهنية والجهات التأمينية المعنية، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.

ويشترط لذلك تقديم طلب من الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن يتم الخصم والإيداع فور وصول الطلب، دون اتخاذ إجراء آخر.

تحريك الدعوى الجنائية لاسترداد الأموال

ولم تقتصر وسائل التحصيل على الإجراءات الإدارية، إذ منحت المادة 22 الصندوق الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور التي سبق أن دفعها للمحكوم لهم، فضلًا عن المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد.

كما أجازت المادة للصندوق المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق للمستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم.

ماذا عن المحكوم عليهم من غير أصحاب المرتبات؟

وتطرقت المادة 24 إلى حالة المحكوم عليه الذي لا يحصل على راتب أو أجر أو معاش، حيث ألزمت هذه الفئة بإيداع المبلغ المحكوم به في الحساب البنكي للصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام الصندوق بالتنبيه عليه بذلك.

وبذلك، يضع مشروع القانون مجموعة من المسارات لتحصيل مستحقات الصندوق، سواء من خلال الاستعلام عن الدخل، أو الخصم من المرتبات والمعاشات، أو اللجوء إلى القضاء واتخاذ تدابير تتعلق بالسفر وبعض الخدمات، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في مواده.

صندوق دعم الأسرة الصندوق التكافلي لدعم الأسرة قانون صندوق دعم الأسرة قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا

الدكتور شريف باشا

" صحة النواب" تناقش تكليف الخريجين بالقطاع الطبي

خلال الجولة

مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد