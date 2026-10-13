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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بـ 16 طعنة في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية بقرية نجع العصارة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها بسلاح أبيض وتسديد 16 طعنة لها أودت بحياتها، إثر خلافات مالية نشبت بينهما.

خلافات مالية تنتهي بجريمة مأساوية

وتعود تفاصيل الواقعة ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمقتل ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا داخل مسكنها بدائرة مركز جرجا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال الفحص وجمع المعلومات لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية ، عن نشوب خلافات بين المجني عليها وزوجها، البالغ من العمر 44 عامًا، بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة انتهت بالتعدي عليها بسلاح أبيض، وإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد.

وتم نقل المجني عليها بمعرفة شقيقها إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

ضبط المتهم قبل هروبه إلى القاهرة

وعقب ارتكاب الواقعة، فر المتهم من مكان الجريمة، محاولًا الهروب إلى محافظة القاهرة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، من خلال تتبع خط سيره وفحص كاميرات المراقبة، حتى تمكنت من تحديد مكان اختبائه وضبطه بقرية برديس التابعة لمركز البلينا، قبل تمكنه من الهروب.

وجاءت التحركات الأمنية ، في إطار جهود مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لملاحقة المتهمين وضبط مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريح جثمان المجني عليها وبيان سبب الوفاة، واستكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الجريمة.

ويأتي قرار تجديد الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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