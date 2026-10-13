اختيار 8 أعضاء هيئة تدريس من كلية الهندسة بسوهاج ضمن قائمة Top 1000 Scholar لعام 2026

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن إدراج 8 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ضمن قائمة Top 1000 Scholar لعام 2026، الصادرة عن منصة Scholarly Index، تقديرًا لتميزهم العلمي وإسهاماتهم البحثية في عدد من التخصصات الهندسية، بما يعزز الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه الجامعة من كوادر أكاديمية متميزة، و يمثل مصدر فخر، ويؤكد أهمية الاستثمار في العقول والكفاءات العلمية.

ودور البحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية، متمنيًا للعلماء مزيدًا من التقدم والنجاح، ومواصلة إسهاماتهم التي ترفع اسم جامعة سوهاج ومصر في الأوساط العلمية الدولية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد طلعت، عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود العلمية والبحثية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل حافزًا لمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتعزيز التعاون البحثي.

جدير بالذكر أن قائمة العلماء المدرجين بالتصنيف ضمت كلًا من الدكتور طلعت علي أحمد، عميد الكلية، في مجال تقييم أداء رصف الأسفلت، والدكتور محمد عبيد، في مجال تحسين أنظمة الطاقة الكهربائية.

والدكتور ياسر مصطفى، في مجال استخراج الطرق والمباني آليًا، والدكتور أحمد قاسم، في مجال التحكم في التردد بأنظمة القوى الكهربائية، والدكتور خيري السيد، في مجال تكنولوجيات المركبات الكهربائية والهجينة، والدكتور محمد أحمد فراج.

في مجال التحكم في التردد بأنظمة القوى الكهربائية، الدكتور محمد خميس، في مجال التحكم في التردد بأنظمة القوى الكهربائية، والدكتور أحمد صلاح محمد، في مجال تقييم أداء رصف الأسفلت.