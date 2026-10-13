جهود مستمرة لخدمة المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي لرئيس حي الهرم مع الأهالي

عقد حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة لقاءه الأسبوعي الدوري، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وذلك بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمتطلباتهم.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتعليمات المحافظ بضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة 15 طلبا مقدما من المواطنين تتعلق بمختلف القطاعات والخدمات داخل النطاق الجغرافي للحي، بمتابعة ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم استمرار هذه اللقاءات الدورية وجميع الجهود الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين بالشكل الذي يحقق الصالح العام.