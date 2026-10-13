محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق العزيزية – ميت هاشم بسمنود

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق العزيزية – ميت هاشم بمركز سمنود، بطول 1.5 كم وعرض 8 أمتار، ضمن مشروعات صيانة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة أهالينا وتسهيل انتقالاتهم اليومية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ في أعمال الرصف، بما يضمن كفاءة الطريق وسلامة المواطنين.

رصف الطرق وتحسين الخدمات

ووجّه أهالي العزيزية وميت هاشم الشكر لمحافظ الغربية على أعمال رصف الطريق، مؤكدين أهميته في خدمة أعداد كبيرة من المواطنين وتيسير حركة التنقل اليومية.