قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد تضامن لبنان مع المملكة

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

أجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث الأوضاع في المملكة العربية السعودية في أعقاب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومنشآت ومرافق مدنية أخرى، مؤكدًا تضامن لبنان مع المملكة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ووفقًا لما أوردته الرئاسة اللبنانية ووكالة الأناضول، استمع الرئيس جوزاف عون خلال الاتصال إلى عرض من ولي العهد السعودي بشأن تطورات الأوضاع في المملكة، وجدد إدانته للاعتداءات التي استهدفت الأراضي السعودية والمنشآت المدنية والحيوية.

وأكد الرئيس اللبناني تضامن بلاده، قيادةً وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولا تقتصر تداعياتها على الجانب السعودي فحسب، بل تمتد لتطال أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد عون على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، والامتناع عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، بما يضمن حماية المدنيين والمرافق الأساسية، ويحول دون اتساع نطاق التوترات الأمنية في المنطقة.

كما أعرب الرئيس اللبناني عن تعازيه في ضحايا الاعتداءات، مقدمًا مواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، في تأكيد على موقف لبنان الرافض لاستهداف المنشآت المدنية وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية وأضرار مادية.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت داخل المملكة العربية السعودية، وسط تحركات واتصالات إقليمية للتعبير عن التضامن مع الرياض والتأكيد على ضرورة حماية أمن الدول العربية واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

ويعكس الموقف اللبناني، وفق التصريحات الرسمية، حرص بيروت على تأكيد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، ورفض الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس اللبناني ميشال عون المملكة السعودية لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الفنانة إنتصار

انتصار تكشف لصدى البلد عن مشاركتها في مسلسلي إعلام وراثة وعشماوي

هبة مجدي

هبة مجدي تطلب الدعاء لصديقتها إنجي علاء بعد خضوعها لجراحة في المخ

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته التاسعة

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد