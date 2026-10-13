رفع 700 طن مخلفات من شوارع الغربية ضمن حملات النظافة اليومية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 700 طن، بواقع 120 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و100 طن بمركز ومدينة بسيون، و90 طنًا بحي ثان طنطا، و80 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و60 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى.

رفع كفاءة الخدمات

كما تم رفع 50 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، و30 طنًا بمركز ومدينة قطور، و25 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز ومدينة زفتى.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.