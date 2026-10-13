أمين عام التعاون الإسلامي يشيد بجهود يونا في تطوير وتعزيز التعاون الإعلامي بين وكالات الأنباء

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالجهود التي يبذلها اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التعاون المهني بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، محمد بن عبدربه اليامي، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعمه لخطط "يونا" وبرامجها الرامية إلى تعزيز الحضور الإعلامي للمنظمة وإبراز أنشطتها ومبادراتها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع وكالات الأنباء في الدول الأعضاء، ووجه بالبدء في الترتيب لعقد لقاء يجمعه مع رؤساء ومديري وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد؛ لاستعراض رؤيته وتوجهات المنظمة وأولوياتها الإعلامية، وبحث سبل تعزيز دور الإعلام في دعم العمل الإسلامي المشترك.

بدوره، أعرب المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" - خلال اللقاء - عن تهنئته للأمين العام بمناسبة توليه مهامه، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة وتحقيق تطلعات الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص الاتحاد على تعزيز شراكته المؤسسية مع الأمانة العامة، وتسخير إمكاناته الإعلامية والتقنية لدعم رسالة المنظمة وأهدافها.

واستعرض اليامي أبرز إنجازات الاتحاد وبرامجه التطويرية، وما حققه من تقدم في مجالات التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، وتطوير المنصات والخدمات الإعلامية، إلى جانب مبادراته الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين منظمة التعاون الإسلامي واتحاد "يونا"، وتفعيل دور الاتحاد بوصفه جهازاً إعلامياً متخصصاً في خدمة الدول الأعضاء، ودعم جهود المنظمة في مجالات الإعلام والاتصال والتعاون الدولي