ماكرون: توقيع إعلان نوايا مع تشاد لتعزيز الشراكة الدفاعية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، الذي يقوم بزيارة إلى باريس.

وأكد ماكرون، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب اللقاء، أن توقيع إعلان نوايا اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، في إطار علاقة متجددة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن البلدين يعملان على بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الملموس بما يعود بالنفع على شعبيهما، لا سيما على الصعيدين الثقافي والاقتصادي، مشيرًا إلى إحراز تقدم في التعاون بين شركات البلدين.

وأوضح قصر الإليزيه أن الرئيسين استعرضا التوجهات والالتزامات المتبادلة التي جرى تحديدها خلال زيارة الرئيس التشادي إلى فرنسا في 29 يناير 2026، في إطار تجديد الشراكة الثنائية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأضاف الإليزيه أن الرئيسين تبادلا أيضًا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.