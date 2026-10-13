تضامن الغربية: إجراء 2678 عملية قلب بالمجان للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن تقديم الدعم الطبي الكامل وإجراء (2678) عملية جراحية بالقلب تحت إشراف جمعية الأورمان لمستفيدي الأسر الأولى بالرعاية بكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك دون تحميل المرضى أي أعباء مالية.

توجيهات تضامن الغربية

ومن جانبه، أشاد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالشراكة المثمرة مع جمعية الأورمان، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا راقيًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمنظومة الصحية بالقرى والأشخاص الأكثر احتياجًا، وأضاف أن المديرية تسخر كافة إمكانياتها وتسهيلاتها الإدارية والميدانية لضمان وصول هذه الخدمات الطبية النوعية إلى مستحقيها بكل كفاءة وشفافية.

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا



وفي سياق متصل، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التدخلات الطبية شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والاستكشافية، إلى جانب تركيب الصمامات؛ للحد من معاناة المرضى وإعادة إدماجهم في الحياة بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الجمعية تعتمد على التنسيق مع أعرق المستشفيات وأبرز أساتذة جراحة القلب في مصر، مع استمرار إطلاق القوافل الطبية لتصل إلى المناطق النائية بالغربية.

دعم الخدمات



وشدد "شعبان" على أن خدمات الجمعية لا تتوقف عند حدود إجراء التدخلات الجراحية فقط، بل تمتد لتشمل إجراء التحاليل والأشعة التشخيصية الدقيقة قبل العمليات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن المتابعة الطبية الدورية للمرضى بعد الجراحة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية وتعافيهم التام، بما يضمن تحقيق رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

توسع في الملف الطبي



يُذكر أن جمعية الأورمان تتوسع في هذا الملف الطبي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تمكنت من دعم آلاف الحالات الحرجة عبر شراكات موسعة مع كبرى المراكز الطبية المتخصصة، لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة كحق أساسي لكل مواطن.