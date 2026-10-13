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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عبير العجمي تتصدر ترند السعودية بعد موقفها داخل مطار الرياض.. ماذا فعلت؟

«عبير العجمي» تتصدر تريند السعودية
«عبير العجمي» تتصدر تريند السعودية
أحمد أيمن

تحولت الموظفة السعودية عبير العجمي إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول موقفًا لافتًا لها خلال إخلاء مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، عقب الهجوم الذي استهدف المطار، في مشهد أثار إعجاب آلاف المتابعين، الذين أشادوا بشجاعتها وثباتها وحرصها على مساعدة المسافرين وسط أجواء من الخوف والارتباك.

ولم يكن ظهور عبير في الفيديو مجرد مشهد عابر، بل تحول إلى قصة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، بعدما فضّلت الاستمرار في توجيه المسافرين وإرشادهم إلى طريق الخروج، في وقت كانت فيه سلامة الموجودين داخل المطار تمثل الأولوية القصوى.

ماذا فعلت عبير العجمي داخل مطار الرياض؟

بدأت القصة مع انتشار مقطع مصور يوثق لحظات إخلاء مطار الملك خالد الدولي، حيث ظهرت عبير وهي تقف بثبات وتوجه المسافرين نحو الخروج، محاولة مساعدتهم على التحرك بأمان رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها المكان.

وسرعان ما تداول المستخدمون الفيديو على نطاق واسع، قبل أن تتكشف هوية الموظفة السعودية، ويتحول اسمها إلى محور نقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى متابعون أن تصرفها يعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية، وقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة، مؤكدين أن الشجاعة الحقيقية تظهر عندما يجد الإنسان نفسه أمام اختبار مفاجئ لا يملك وقتًا طويلًا للتفكير فيه.

رسالة مؤثرة من شقيقتها تشعل التفاعل

وزاد التفاعل مع القصة بعدما نشرت نورة، شقيقة عبير، رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن فخرها بأختها الكبرى، ووصفتها بأنها سندها وشخصية تتمتع بالقوة والشجاعة.

وأكدت أن ما ظهر في الفيديو ليس أمرًا غريبًا على عبير، مشيرة إلى أنها اعتادت رؤية هذه الصفات فيها، وأن موقفها يعكس ما تتمتع به من ولاء لوطنها وحرص على مساعدة الآخرين.

ولاقت الرسالة تفاعلًا من المستخدمين الذين اعتبروا أن الموقف يعكس صورة إيجابية عن الموظفين الذين يواصلون أداء مسؤولياتهم في الظروف الصعبة.

الشجاعة تتجاوز حدود الوظيفة

توالت التعليقات التي أشادت بموقف عبير العجمي، إذ ركز كثيرون على أنها لم تكتفِ بمراقبة ما يحدث، بل بادرت إلى توجيه المسافرين ومساعدتهم في لحظة حرجة.

وذهب متابعون إلى أن ما فعلته يجسد معنى المسؤولية الإنسانية، وأن المبادرة إلى مساعدة الآخرين لا ترتبط بمنصب أو تعليمات، بل بقدرة الشخص على التصرف عندما يحتاج المحيطون به إلى الدعم.

كما أعادت القصة تسليط الضوء على دور العاملين في المطارات والمنشآت الحيوية، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة مواقف طارئة تتطلب الهدوء وسرعة التصرف.

ولم يتوقف صدى الفيديو عند حدود الإشادة بشخص عبير، بل امتد إلى نقاش أوسع حول أهمية الاستعداد للطوارئ، وضرورة الالتزام بتعليمات الإخلاء والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في مثل هذه الظروف.

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